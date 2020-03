V Nieros Metalu po dobrem tednu dni premora spet zagnali proizvodnjo

Slovenj Gradec, 30. marca - V podjetju Nieros Metal v Slovenj Gradcu, kjer so z namenom zaščite zaposlenih ob širjenju novega koronavirusa 20. marca ustavili proizvodnjo, so to zdaj ponovno zagnali in jo prilagodili razmeram. Del zaposlenih, ki to lahko, pa še naprej dela od doma, je za STA pojasnila direktorica družbe Denise Kramljak.