ZPS pri vračilu turističnih rezervacij opozarja na nepravilnosti in ministrstvo poziva k rešitvi

Ljubljana, 30. marca - Turistične agencije se pri vračilu vplačil za potovanja ne držijo zakona, po katerem bi morale potrošniku vrniti denar, ugotavljajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Ker je to veliko breme za agencije, pozivajo k pomoči države v sklopu interventnih ukrepov. "Problem vračila izplačil se ne more reševati na plečih potrošnikov," so izpostavili.