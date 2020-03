Pivčeva: Vlada s številnimi ukrepi na pomoč kmetom

Ljubljana, 29. marca - Čeprav hrane v Sloveniji ne primanjkuje, pa je dostop do nje omejen, je na današnji novinarski konferenci poudarila podpredsednica vlade in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Izpostavila je pomen kmetijstva in živilsko-predelovalnega sektorja v času epidemije koronavirusa in naštela številne ukrepe vlade, ki se nanašajo na to področje.