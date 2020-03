Kršitve odloka o zbiranju najpogostejše v večjih mestih

Ljubljana, 29. marca - Policisti so v sobotnem poostrenem nadzoru nad izvajanjem odloka o začasni prepovedi gibanja izrekli 112 opozoril, na zdravstveni inšpektorat pa so podali tudi 90 predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov. Največ kršitev so zaznali na območju Maribora, Ljubljane in Celja.