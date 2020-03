Pouk na daljavo, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa

Ljubljana, 29. marca - Pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje, in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kdaj bo to, pa bo po pojasnilih ministrstva odločila zdravstvena stroka.