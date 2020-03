Z novim koronavirusom okuženih že več kot 80 starostnikov v sedmih domovih za starejše

Ljubljana, 28. marca - V domovih za starejše po državi je bilo v petek okuženih 83 oskrbovancev in 23 zaposlenih, so za STA navedli na ministrstvu za delo. Danes so sicer okužbo zaposlene potrdili še v postojnskem domu Talita kum. Poleg domov v Metliki in Šmarju pri Jelšah, kjer imajo žarišči okužbe, so okužbe potrdili še v Ljubljani, Naklem, Horjulu in Ljutomeru.