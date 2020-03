V karanteni v Velenju ena oseba preveč

Velenje, 28. marca - Iz velenjske občine so danes opozorili na primer osebe, ki je ponoči neupravičeno skušala izkoristi karanteno v tamkajšnjem hotelu Paka. Po današnjem preverjanju so ugotovili, da je bila v hotelu nameščena neupravičeno, zato so jo danes popoldne predali policiji v nadaljnji postopek, so sporočili z Mestne občine Velenje.