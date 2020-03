V postojnskem domu starejših zaradi potrjene okužbe zaposlenega danes testiranja

Idrija/Postojna, 28. marca - V domu starejših občanov v Postojni so v petek zvečer potrdili okužbo pri enemu od zaposlenih. Danes bodo testirali vse zaposlene in stanovalce. Župan občine Idrija Tomaž Vencelj in poveljnik CZ Idrija Boštjan Brelih pa sta v samoizolaciji, ker sta bila pred dnevi krajši čas v istem prostoru z osebo, ki je okužena z novim koronavirusom.