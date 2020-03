V metliškem domu starejših rast števila okuženih

Metlika, 27. marca - V Domu starejših občanov Metlika so v sredo dodatne brise odvzeli 27 stanovalcem, pozitivih na okužbo z novim koronavirusom pa je bilo 18 brisov. Z zdravljenja v bolnišnici so se vrnili trije, med zdravljenjem v bolnišnici so za posledicami okužbe umrli štirje stanovalci, eden pa v domu, so zapisali na spletni strani.