Ministri EU zaradi pandemije pričakujejo še dodatno prožnost glede kohezijskih sredstev

Bruselj, 27. marca - Ministri EU, pristojni za kohezijo, so danes izrazili pričakovanje, da bo Evropska komisija v kratkem pripravila še drugi sveženj ukrepov za zagotavljanje prožnosti pri črpanju kohezijskih sredstev in pri državnih pomočeh. Črpanje se je namreč zaradi izrednih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa povsod upočasnilo, potrebne so sistemske rešitve.