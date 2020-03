V Ljubljani že 140 okuženih

Ljubljana, 27. marca - Do konca dneva v četrtek je bilo v državi skupaj potrjenih 632 okužb z novim koronavirusom, 70 več kot dan prej. Po najmanj en primer okužbe so zabeležili v 119 občinah (v sredo v 115 občinah), po dva ali več primerov v 74 občinah (v sredo v 68). Skokovito je število naraslo v Ljubljani, kjer je od srede 17 dodatnih okužb, in Metliki (18 dodatnih).