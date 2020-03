V samoizolaciji štirje okuženi iz soboške bolnišnice

Murska Sobota, 27. marca - V soboški bolnišnici so v sredo potrdili četrto okužbo z novim koronavirusom pri tam zaposlenem, testi sodelavcev, ki so bili z njim v stiku, pa so negativni. Tako kot preostali trije okuženi v bolnišnici je tudi slednji v samoizolaciji, njihovo stanje pa je stabilno oziroma nimajo večjih težav.