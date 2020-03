EU si je dala še dva tedna časa za pripravo fiskalnega odziva na krizo zaradi koronavirusa

Bruselj, 26. marca - Voditelji članic EU so dali danes finančnim ministrom območja evra dva tedna časa, da pripravijo predloge za fiskalno ukrepanje v odziv na krizo zaradi novega koronavirusa, piše v skupni izjavi, ki so jo sprejeli. Izpostavili so tudi, da je treba začeti pripravljati usklajene ukrepe za vrnitev k normalnemu delovanju družb in gospodarstev.