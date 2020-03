V Kanalu ob Soči opozarjajo na izpostavljenost azbestnih bolnikov koronavirusu

Anhovo, 26. marca - Krajani občine Kanal ob Soči, združeni v društvo Eko Anhovo in dolina Soče, so zaskrbljeni zaradi epidemije novega koronavirusa, saj imajo veliko azbestnih bolnikov, ki so rizična skupina. V tej luči jih posebej skrbi nadaljnje delovanje Salonita Anhovo, ki prejema pošiljke iz Italije, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.