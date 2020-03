EU za zaščito podjetij in tehnologij s področja zdravstva in medicine

Bruselj, 26. marca - Evropska komisija je danes izdala smernice za odločen pristop k pregledu tujih naložb v času zdravstvene krize, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa. Cilj je "ohraniti podjetja ter kritična sredstva in tehnologije EU, zlasti na področjih, kot so zdravstvo, medicinske raziskave, biotehnologija in infrastruktura".