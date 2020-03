V vrtcih še nejasnosti glede plač in stroškov

Ljubljana/Maribor/Kranj, 27. marca - V času zaprtja vrtcev zaradi epidemije je večina zaposlenih doma. Še vedno ni povsem jasno, kako bo s financiranjem plač in stroškov vrtca. Ravnanja občin so različna, računajo pa na pomoč države. Tudi odziv vzgojiteljev na poziv za prostovoljno varovanje otrok v času zaprtja vrtcev je bil različen, so pa zaenkrat potrebe po varstvu majhne.