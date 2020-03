V skupini Tab s ponedeljkom ustavljajo del proizvodnje

Mežica, 26. marca - Zaradi trenutne situacije na trgu in pomanjkanja naročil so se v skupini Tab Mežica skupaj z reprezentativnim sindikatom in svetom delavcev dogovorili, da bodo od 30. marca do 10. aprila začasno ustavili proizvodnjo startnih baterij SPE Topla, prav tako ustavljajo nekatere oddelke v hčerinskih družbah MPI-Reciklaža in TAB-IPM.