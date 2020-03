Štirje predsedniki na izrednem vrhu o učinkovitem, a demokratičnem ukrepanju

Ljubljana, 26. marca - Predsedniki republike, DZ, vlade in DS so po današnjem izrednem vrhu izpostavili, da je treba ob epidemiji novega koronavirusa ukrepati učinkovito, a tudi demokratično, da ne bo upada zaupanja v demokratične institucije. "Kot bomo preživeli to krizo, tako bomo živeli po njej," je ob tem poudaril predsednik republike Borut Pahor.