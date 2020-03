Pivčeva ne vidi razlogov za nezadovoljstvo kmetov v času priprave protikriznih ukrepov

Ljubljana, 25. marca - Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec ne vidi razlogov za nezadovoljstvo kmetijske zbornice in sindikata, ki sta javno opozorila na po njunem mnenju pomanjkljive protikrizne ukrepe zaradi koronavirusa. Ministrica je za STA dejala, da so ukrepi še v pripravi in so prav zato vse deležnike pozvali, da sodelujejo pri njihovi pripravi.