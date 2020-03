Slovenija od Bruslja zahteva oprostitev carin in davka pri uvozu medicinskih pripomočkov

Ljubljana, 25. marca - Ministrstvo za finance je v okviru ukrepov za obvladovanje posledic epidemije na Evropsko komisijo naslovilo zahtevo za odobritev možnosti oprostitve carinskih dajatev in DDV za uvoz zaščitnih sredstev, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, ki je nujno potrebno za preprečevanje širjenja in obvladovanje posledic epidemije v Sloveniji.