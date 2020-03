V zavetiščih za živali dobro poskrbljeno, ni pa obiskov

Ljubljana/Maribor, 26. marca - Zavetišča za zapuščene živali po Sloveniji so s ciljem preprečevanja morebitnih okužb z novim koronavirusom zaprla svoja vrata, a to ne pomeni, da so živali ostale same. Pristojni zagotavljajo, da je za živali dobro poskrbljeno tudi v teh dneh, le obiskov ne morejo sprejemati. Eno redkih zavetišč, kjer so še možne posvojitve, je ljubljansko.