Klub slovenskih podjetnikov pozdravlja napovedane vladne ukrepe

Ljubljana, 24. marca - Klub slovenskih podjetnikov pozdravlja napovedane ukrepe vlade za blaženje posledic koronavirusa na prebivalstvo in gospodarstvo. "Zavarovanje delovnih mest in vitalnosti slovenskih podjetij sta ključnega pomena za to, da bomo vsi skupaj lažje izšli iz zdajšnjih težkih razmer," so sporočili iz kluba podjetnikov.

Kot so spomnili, so že v četrtek vladi poslali pregled ukrepov v članicah EU in predloge njihovega kluba, te pa so nato posredovali še strokovni posvetovalni skupini, ki je pripravila iztočnice za vladne ukrepe.

Zadovoljni so, da je vlada prisluhnila njihovim predlogom, se pa zavedajo, da bo nujna priprava predlogov likvidnostnih ukrepov za gospodarstvo in priprava operativnih pravil za oživljanje in delovanje gospodarstva po ublažitvi epidemije.

"Z zdajšnjim prvim valom ukrepov bomo najbolj prizadeta podjetja priklopili na respiratorje, drugim pa pomagali z blažjimi zdravili. Medtem ko jih zdravimo, pa moramo zagotoviti likvidnostne in operativne zaščitne pogoje, da bodo prebivalci Slovenije po normalizaciji razmer čim prej in v čim večjem številu lahko spet zasedli svoja delovna mesta. Četudi nevarnost zaradi koronavirusa še ne bo povsem minila," so dodali.

Vlada se je na nočni seji dogovorila o več ukrepih, katerih namen je blažiti posledice epidemije novega koronavirusa tako za državljane kot podjetja. Ocenjeni so na okoli dve milijardi evrov. Predvideni so ukrepi brez primere za zaposlene, samozaposlene, podjetja, kmete in prebivalstvo, tudi krizni dodatek za upokojence z nizkimi pokojninami. Za zdaj so ukrepi predvideni do konca maja.