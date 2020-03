Vrh G20 na zasedanju na daljavo v četrtek o novih ukrepih zaradi pandemije

Washington, 24. marca - Voditelji 20 največjih svetovnih gospodarstev bodo v četrtek razpravljali o izzivih pandemije koronavirusa na zasedanju na daljavo. Članice G20 pripravljajo paket ukrepov, ki bo vreden več kot 1000 milijard dolarjev, s katerim želijo zagotoviti sredstva za socialne transferje, davčne spodbude in dostop do programov za posojila in plače.