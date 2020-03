Brisi zaposlenih iz Zdravstvenega doma Celje negativni na okužbo s koronavirusom

Celje, 24. marca - Brisi 10 zaposlenih iz Zdravstvenega doma Celje, ki so bili 16. marca v netesnem stiku z zdravstveno delavko, ki je dan pozneje zbolela za covidom-19, so negativni, je danes sporočil strokovni vodja zdravstvenega doma Marko Drešček. V zdravstvenem domu so prvi primer okužbe zdravstvenega delavca z novim koronavirusom zabeležili 18. marca.