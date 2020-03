V nabavi več kot 300 respiratorjev in več milijonov zaščitnih mask

Ljubljana, 24. marca - Trenutno je v nabavnem postopku več kot 300 respiratorjev, okoli 30 milijonov različnih zaščitnih mask in skoraj 2,5 milijona zaščitnih rokavic. Dobava sredstev, ki jih je naročil zavod za blagovne rezerve, je predvidena do sredine oz. konca aprila, so sporočili z gospodarskega ministrstva. Opozarjajo pa, da so trenutni logistični tokovi okrnjeni.