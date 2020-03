Evropske borze danes z visoko rastjo; navzgor tudi nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 24. marca - Na evropskih borzah je danes prišlo do močnega preobrata; po rdečih številkah iz prejšnjih dni je sledila močna rast. Vlagatelji so pograbili možnost poceni nakupov v času, ko se po državah vrstijo stimulativni ukrepi za pomoč gospodarstvu v luči pandemije novega koronavirusa. Podražila sta se tudi nafta in evro.