Strokovna posvetovalna skupina: Predlogi ukrepov konceptualno podobni kot v evropskih državah

Ljubljana, 24. marca - Predlogi ukrepov, ki jih za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu v času epidemije koronavirusa pripravlja vlada, so po mnenju strokovne posvetovalne skupine, ki je pripravila smernice, konceptualno podobni kot v evropskih državah, vendar prilagojeni slovenskim posebnostim. Člani skupine želijo, da bodo zakoni spisani kratko, jasno in razumljivo.