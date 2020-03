Pergam: Vladni ukrepi dober temelj za gospodarsko aktivnost po epidemiji

Ljubljana, 24. marca - Vladni ukrepi za preprečevanje posledic epidemije koronavirusa so vsaj v trenutni fazi prepričali tudi Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam. Primarno so osredotočeni na ohranjanje delovnih mest in zaščito socialno ekonomskega položaja delavcev ter predstavljajo dober temelj za nadaljevanje gospodarske aktivnosti po koncu epidemije, ocenjujejo.