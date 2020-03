GZS: Predlagani ukrepi prinašajo učinkovite rešitve

Ljubljana, 24. marca - Predlogi ukrepov za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu v času epidemije koronavirusa, ki jih je danes predstavila vlada, sledijo potrebam gospodarstva in večinoma prinašajo učinkovite, hitre in enostavne rešitve, ocenjujejo v GZS. Želijo si, da bodo ukrepi čim prej zaživeli v praksi, in pričakujejo tudi napovedani drugi paket ukrepov.