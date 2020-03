Verske skupnosti preučujejo možnosti stika z verniki v prazničnem času

Ljubljana, 24. marca - Verske skupnosti v luči razglašene epidemije preučujejo nastale razmere in možnosti, kako delovati in stopiti v stik z verniki v tem času. Slovenski škofje so potrdili posebna navodila glede obredov in spovedovanja v velikem tednu, zamaknili bodo tudi birme. Islamska skupnost pa bo pripravila prilagojen program izvajanja ramazanskih aktivnosti.