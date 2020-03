Evropska mreža za konkurenco o pravilih v času krize zaradi koronavirusa

Ljubljana, 24. marca - Evropska mreža za konkurenco (ECN), ki združuje Evropsko komisijo, Evropski nadzorni organ in nacionalne organe za konkurenco, je sprejela skupno izjavo o tem, kako uporabljati evropska pravila konkurence v času krize zaradi koronavirusa. Dogovorili so se, da ne bodo aktivno ukrepali proti potrebnim in začasnim ukrepom v izogib pomanjkanju ponudbe.