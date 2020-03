Gibanje: Ukrepi za samozaposlene gredo v pravo smer, skrbi nas za študente

Ljubljana, 24. marca - Vladne smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa, ki naslavljajo tudi samozaposlene, gredo v pravo smer, so za STA ocenili v Gibanju za dostojno delo in socialno družbo. Opozorili pa so, da morajo še preučiti, ali bo vlada ustrezno pomagala vsem prekarnim delavcem. Med drugim jih skrbi za študente.