G7: Storili bomo vse potrebno za gospodarsko rast

Washington, 24. marca - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank industrijsko najrazvitejših držav G7 so se v luči pandemije novega koronavirusa dogovorili, da bodo naredili "karkoli bo treba" za ohranitev delovnih mest in spodbuditev gospodarske rasti. Med drugim so se zavezali k pomoči Mednarodnemu denarnemu skladu in Svetovni banki.