Pahor in kitajski veleposlanik za redne stike za preprečevanje posledic koronavirusa

Ljubljana, 24. marca - Predsednik republike Borut Pahor je danes na pogovor sprejel kitajskega veleposlanika v Sloveniji Wanga Shunqina. Dogovorila sta se, da bosta Slovenija in Kitajska v vsestranskih humanitarnih, znanstvenih in gospodarskih stikih za preprečevanje posledic pandemije koronavirusa, so sporočili iz urada predsednika republike.