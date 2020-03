Tožilci ob napovedi znižanja plač opozarjajo, da so tudi sami izpostavljeni tveganim razmeram

Ljubljana, 24. marca - V društvu tožilcev ob napovedi začasnem znižanju plač funkcionarjem, med katerimi sodijo tudi sami, opozarjajo, da opravljajo naloge javne varnosti in so pri tem izpostavljeni tudi varnostnim tveganjem. Zato pričakujejo, da jih bo država ustrezno podprla in ne bo ustvarila nepravičnih razlik med tistimi, ki skrbijo za zagotavljanje javne varnosti.