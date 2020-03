Janša in Šircelj: Denarja v proračunu dovolj

Ljubljana, 24. marca - Trenutno ni skrbi, da ne bi bilo dovolj sredstev za financiranje ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu ter tekoče javnofinančne potrebe, je dejal premier Janez Janša. Tudi finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da finančni viri obstajajo in so realni ter zanesljivi. Posebnega rebalansa za spopad s trenutno krizo vlada ne pripravlja.