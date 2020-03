Nadzorniški ukrepi ECB veljajo za ves slovenski bančni sistem

Ljubljana, 24. marca - V Banki Slovenije so za zagotovitev enake obravnave vseh bank v slovenskem bančnem sistemu ukrepe ECB razširili tudi na manj pomembne institucije, ki so pod neposrednim nadzorom Banke Slovenije. S tem želijo preprečiti, da bi se ob ukrepih, sprejetih v pomoč prebivalstvu, podjetjem in državam, poslabšalo stanje v bankah.