Mcdonald's dobrodelnim organizacijam in domovom za starejše podaril več kot dve toni hrane

Ljubljana, 24. marca - Podjetje Alpe Panon, ki je nosilec franšize za verigo restavracij s hitro prehrano Mcdonald's v Sloveniji, je dobrodelnim organizacijam in domovom za starejše po vsej državi podarilo več kot dve toni živil. Po zaprtju restavracij so jim namreč v skladišču ostala sveža živila, kot so zelenjava, jabolka, jajca in meso, so zapisali v podjetju.