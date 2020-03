Adecco: Na eni strani višek, na drugi pomanjkanje delovne sile

Ljubljana, 24. marca - Ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa se v nekaterih segmentih trga dela kažejo v obliki presežkov delavcev, v drugih pa v obliki pomanjkanja, so danes opozorili v zaposlovalni agenciji Adecco. V tej luči se trudijo zagotavljati tako pomoč javnemu sektorju in gospodarstvu kot delavcem, so zatrdili.