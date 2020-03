Zreški GKN s proizvodnjo le še do sredine tedna

Zreče, 24. marca - Zreško podjetje GKN Driveline, ki je del istoimenske britanske multinacionalke in proizvaja zglobe, tripode in polgredi za avtomobilsko industrijo, bo zaradi epidemije koronavirusa delalo predvidoma le še do srede, nato pa bodo proizvodnjo začasno ustavili. Kot je za STA povedal direktor družbe Andrej Poklič, ne ve, kako dolgo bo ustavitev trajala.