Vlada dobrih pet ur obravnavala paket za blaženje posledic epidemije

Ljubljana, 24. marca - Vlada je okoli pet ur in pol obravnavala prvi obsežnejši zakonski paket za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Besedilo ukrepov za blaženje posledic epidemije koronavirusa bo dostopno danes ob 11. uri. Na novinarski konferenci jih bodo predstavili premier Janez Janša, finančni minister Andrej Šircelj in vodja posvetovalne skupine Matej Lahovnik.