Zaporom in prevzgojnemu domu priskrbeli večje število zaščitne opreme in razkužil

Ljubljana, 24. marca - Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju z upravo za zaščito in reševanje zaporom in prevzgojnemu domu doslej priskrbelo večje število rokavic, razkužil, mask in druge zaščitne opreme. Zaposlenim so ponudili tudi psihološko pomoč. Na ministrstvu zagotavljajo, da je zdravstvena oskrba v zavodih ustrezna.