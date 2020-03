NIJZ: Ni izključeno, da so kadilci bolj dovzetni za okužbo z novim koronavirusom

Ljubljana, 24. marca - Kadilci so na splošno bolj dovzetni za okužbe dihal, zato je verjetno, da so tudi bolj dovzetni tudi za okužbo v primerjavi z osebami, ki ne kadijo, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Kot so dodali, pa trenutno še ni na voljo dovolj dokazov za takšno trditev.