Slovenski učitelji zadovoljni s poklicem, nekoliko manj s plačo in ugledom

Ljubljana, 23. marca - Rezultati mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS kažejo, da je večina slovenskih učiteljev in ravnateljev na splošno zadovoljnih v svojem poklicu in na delovnem mestu, nekoliko manj pa so zadovoljni s svojo plačo. Nezadovoljni so tudi z ugledom. Le šest odstotkov učiteljev meni, da je njihov poklic v družbi cenjen.