Težave s poukom na daljavo se zmanjšujejo

Ljubljana/Domžale, 20. marca - Po začetnih težavah s poukom na daljavo se je stanje zdaj bistveno izboljšalo. V večini šol učenci pouk spremljajo preko spleta, tam, kjer to ni možno, pa so ravnatelji uvedli tudi druge oblike nedigitalnega poučevanja. A v zvezi aktivov svetov staršev so znova opozorili na razlike med učenci in stiske družin iz socialno šibkih okolij.