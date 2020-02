Za nove pristope v visokošolskem poučevanju pogosto zmanjka časa

Maribor, 7. februarja - Visokošolski učitelji so zainteresirani za uvedbo sodobnejših, inovativnih oblik poučevanja, a jim za to pogosto zmanjka časa. Zato rabijo podporo, tako v obliki usposabljanj kot sistemskih sprememb, ki bi jim dale bolj proste roke pri tem, je pokazala raziskava, ki so jo v okviru projekta INOVUP opravili na slovenskih univerzah.