Navala ljudi na morje čez vikend ni bilo

Izola/Koper/Piran, 23. marca - Minuli konec tedna navala na slovenske obmorske občine, pred katerim so posvarili pristojni, ni bilo. Kot ugotavljajo v posameznih občinah, so se ljudje v veliki meri držali navodil o prepovedi zbiranja in druženja. So pa v Izoli na vetrovno nedeljo opazili več deskarjev, zato bodo na občini prepovedali športne dejavnosti na občinskih plažah.