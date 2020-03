Organizatorji dubajskega Expa bodo zaradi koronavirusa prilagodili priprave

Dubaj, 23. marca - Organizatorji svetovne razstave Expo v Dubaju, ki se bo začela oktobra, bodo zaradi pandemije novega koronavirusa "ponovno ocenili in prilagodili" priprave. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili v nedeljo, razmere pozorno spremljajo in pripravljajo vse potrebne ukrepe za zmanjšanje tveganja za vse sodelujoče.