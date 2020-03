Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju različno založeni z zaščitno opremo

Novo mesto/Krško/Metlika/Črnomelj/Kočevje, 20. marca - V Mestni občini Novo mesto so zaščitno opremo za zajezitev okužbe z novim koronavirusom najbolj vitalno potrebnim službam zadnjič razdelili v začetku tedna. Več je od Uprave RS za zaščito in reševanje, ki so ji sporočili dodatne potrebe, pričakujejo prihodnje dni. Pričakujejo jo tudi v Občini Krško, kjer te opreme zadnje dni akutno primanjkuje.