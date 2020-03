Vlada sprejela odlok o začasni prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah

Ljubljana, 19. marca - Vlada je v skladu z napovedjo sprejela odlok o prepovedi zbiranja in gibanja na javnih površinah. Odlok predvideva nekatere izjeme, ki med drugim dovoljujejo dostop do službe, opravljanje gospodarskih dejavnosti, dostop do lekarn, do bolnišnic, do najbližje trgovine z živili, je za Televizijo Slovenija pojasnil notranji minister Aleš Hojs.

Izjeme v odloku pa se bodo po Hojsovih besedah izvajale samo za posameznike, čeprav bo tudi tu nekaj izjem. Za družine oz. tiste, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, omejitev na eno osebo ne velja.

"Poleg tega smo v odloku določili, da je možno del teh dostopov in opravil, ki so potrebna, opravljati tudi v skupinah do pet oseb, v kolikor so te stvari podprte z zahtevami civilne zaščite, potrebna zaradi državnih in drugih ukrepov ter za nujne primere," je še pojasnil. Globe za kršitelje bodo visoke nekaj čez 400 evrov.

Hojs je v pogovoru za TV Slovenija komentiral tudi napoved Sindikata delavcev trgovine Slovenije, ki zahteva spremembo vladnega odloka, da morajo biti prodajalne z živili odprte vsaj od 8. in najmanj do 20. ure, in poziva, naj se omejitev postavi pri največ 18. uri. Spremembo zahteva najkasneje v 24 urah, sicer bo svoje člane pozval k stavki.

Notranji minister poziva, "naj v tem trenutku nihče ne grozi s stavkami in drugimi ukrepi, ampak da dejansko poskušamo čim bolje poskrbeti za svoje zdravje". Prepričan je, da bo tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek ponovno preveril uredbo, in bo, v kolikor se bo izkazalo, da je smiselno, delovni čas dodatno skrajšal.

Vlada želi sicer po Hojsovih besedah v času obratovanja trgovin določiti neko mejo, s katero bi opredelili, katere skupine naj v določenem času obiskujejo trgovine, "da ne pride do nepotrebnega mešanja in potencialno novih okužb".

Glede predloga o podelitvi posebnih pooblastil vojski pa je izpostavil, da ne gre za to, da bi vojska karkoli počela znotraj države, ampak za to, "da vojsko aktiviramo za dodaten nadzor zunanjih meja". Policija bo namreč po Hojsovih besedah v največji meri potrebna znotraj države.

Več o ukrepu, ki bo začel veljati opolnoči, bo javnosti pojasnil predsednik vlade Janez Janša v večernem video nagovoru.

V Sloveniji je bilo sicer do 14. ure potrjenih 319 okužb z novim koronavirusom, medtem ko so opravili 9860 testiranj.